코인원 “다크코인 상장·외부 해킹 없었다”

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코인원은 ‘가상자산사업자 자금세탁위험 평가방안’ 필수요건 점검항목에 대한 이행 현황을 공개하면서 다크코인 상장 및 외부 해킹 사례가 없었다고 9일 밝혔다. 이번 공개는 특정금융정보법(특금법) 개정안에 따른 신고 수리를 앞두고 기업 정보 공개를 통해 시장 혼란을 최소화하고 투자자를 보호하기 위해서 이뤄졌다.

공개된 필수 요건 점검항목은 ▲정보보호관리체계(ISMS) 인증 획득 여부 ▲금융 관련 법률 위반 이력 ▲예치금·고유재산 및 고객별 거래내역 구분·관리 여부 ▲다크코인 취급 여부 ▲금융정보분석원(FIU) 신고 유효 여부 ▲대표자 및 임직원 횡령·사기 연루 이력 ▲외부 해킹 발생 이력 ▲신용등급 등을 포함했다.

코인원에 따르면 해당 거래소는 점검항목에 해당하는 다크코인을 설립 이후 단 한 번도 상장한 적 없다. 다크코인은 송금주소까지 익명화 할 수 있어서 추적이 어려워 일명 프라이버시 코인으로 불리는 가상화폐다. 코인원 측은 사업 초기부터 다크코인이 자금세탁에 악용될 수 있다는 우려에 상장을 진행하지 않았다고 밝혔다.

코인원은 외부 해킹도 당한 적 없다고 강조했다. 코인원 관계자는 “철저한 보안 의식 아래 거래소 시스템의 모든 단계에 걸쳐 보안을 구축한다는 기업 정책을 일관되게 유지했다”고 설명했다.

차명훈 코인원 대표는 “우리는 자체 규율과 규제를 만들어 건강한 투자를 위한 길을 닦아왔다”며 “특금법 시행은 가상화폐 산업이 대중화될 수 있는 긍정적 신호이며 앞으로도 투자자 보호를 최우선으로 삼겠다”고 말했다.

