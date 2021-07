"바코드 안찍고도 상품 분류" 이마트24, 평택물류센터 자동화 시스템 도입

'지능형 자동분류 시스템' 바코드 인식 없이 상품 특성 분석해 분류

단순 업무와 중량 상품 취급 자동화 통한 근무 환경·업무 효율성 개선

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 올해 평택물류센터에 최첨단 지능형 자동분류시스템을 도입해 물류 업무 효율성 개선에 나선다고 9일 밝혔다.

이 시스템은 자동화 설비 전문업체 '에스에프에이(SFA)'가 자체 개발한 것으로 상품에 부착된 바코드를 인식하지 않아도 인공지능(AI)이 스스로 상품의 종류와 수량을 자동으로 분류한다.

일반적으로 물류센터에서는 스캐너로 상품이나 별도 부착된 라벨의 바코드를 인식하는 방식을 사용한다. 하지만 유통업계는 취급 상품의 종류가 많고, 포장 상태나 포장 방법에 따라 그 형태도 다양해 바코드 위치도 제 각각인 탓에 추가 인력 투입이 필요하고 상품 분류 효율도 떨어진다.

이마트24는 SFA와 손잡고 기존 자동화 시스템에서 나아가 자동분류시스템을 도입했다고 설명했다. 이마트24가 업계 최초로 평택물류센터에 도입한 자동분류시스템은 AI기반 광학문자인식(OCR) 시스템 스스로 상품에 있는 문자, 외형, 색상 등 특성을 종합적으로 분석해 바코드 없이 모든 상품을 신속, 정확하게 점포별로 분류 가능하다.

이와 함께 상품을 피킹하기 위해 사람이 이동하는 것이 아니라, 상품을 사람에게 이동시키는 시스템(GTP), 피킹할 물품을 컴퓨터와 디지털 표시기에 의해 작업 전표 없이 피킹할 수 있는 시스템(DPS) 등을 통해 모든 물류센터 업무를 자동화·시스템화해 무서류화(Paperless) 물류센터를 실현했다는 설명이다. 이마트24는 "자동화 설비 도입을 통해 불필요한 단순 업무를 줄이고 중량 상품 이동·분류 자동화로 현장 근로자 근무 환경을 개선했다"며 "고도화된 기술이 적용된 물류센터 운영으로 가맹점이 주문한 상품의 미출·오출을 크게 줄이고 가맹점에 정확한 상품을 제때 배송할 수 있게 됨으로써, 경영주와 고객 모두의 만족도를 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

별도의 안전관리 조직 운영을 통해 수시 및 정기 전기·소방 안전 점검을 실시하고 있으며 이달 송탄소방서와 함께 민관 소방 합동 훈련을 실시하는 등 안전 관리에도 힘쓰고 있다는 설명이다.

이마트24는 2023년까지 평택물류센터와 같은 자동화 물류센터를 경기북부와 영남 지역에 2곳을 추가로 오픈할 계획이다. 백지호 이마트24 MD담당 상무는 "물류 업무 효율화 및 근로 환경 개선을 위해 최첨단 물류 시스템을 도입하게 됐다"며 "지속적인 점포 수 및 물동량 증가에 대비해 물류센터 자동화 및 시스템에 지속적으로 투자를 진행할 것"이라고 말했다.

