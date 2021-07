[클릭 e종목]"한국타이어앤테크놀로지, 타이어 수요 회복 기대"

한국투자증권 보고서

[아시아경제 이민지 기자] 한국투자증권은 9일 한국타이어앤테크놀로지에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전대비 14% 상향한 7만4000원을 제시했다.

한국타이어앤테크놀로지는 가격 인상과 타이어 판매량 증가로 2분기 실적 호조가 예상된다. 영업이익은 1914억원으로 시장 예상 수준을 12.8% 상회할 것으로 추정된다. 미국 관세 부담이 약 300억원 반영되고 운송 문제로 생산이 일시 중단 됐으며 차량용 반도체 신차용 타이어 판매가 부진했다는 점을 고려하면 호실적인 것으로 추정된다.

수효 회복은 불리한 환경을 극복해 낼 것으로 관측된다. 원자재 투입가격이 전 분기 대비 7.4% 증가할 것으로 예상되지만 가격 인상은 이를 대부분 상쇄할 것으로 예상된다. 판매량도 교체용 타이어 수요 호조로 전 분기 대비 2.3% 증가한 2340만본으로 예상된다. 김진우 한국투자증권 연구원은 “주요 국가에서 경제 활동이 조금씩 재개되며 타이어 수요도 개선되고 있다”며 “미국 타이어 관세도 7월부터는 하향된 관세율(38.07%→27.05%)이 적용된다”고 말했다.

김 연구원은 “수요 호조에 힘입어 원자재 가격 상승을 판매 가격에 충분히 전가하고 있다”며 “전기차 향 타이어 매출을 꾸준히 늘리며 미래차 트렌드에도 대응 중이다”고 설명했다.

