野대권주자 최재형 전 감사원장 부친상…6·25 전쟁영웅 최영섭 대령 별세

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 정치 참여 의사를 밝힌 최재형 전 감사원장의 부친 최영섭 해군 예비역 대령이 8일 새벽 별세했다.

고(故) 최 대령의 차남인 최 전 원장은 지난달 28일 감사원장에서 물러난 뒤 지방 등에 머물며 대선행을 고심해왔다. 지난 6일 부친 병세가 위중하다는 소식을 듣고 서울로 돌아왔다고 측근들이 전했다. 전날 최 전 원장은 일부 언론과 전화 인터뷰를 통해 정치에 참여하겠다는 뜻을 밝혔다. 다만 공식적인 입장이나 향후 진로 등은 고심 중이라고 했다.

부친 별세로 최 전 원장은 당분간 정치 관련 활동을 하지 않을 것으로 보인다. 다만 조문 과정에서 정치권 인사들과 대면 접촉은 있을 것으로 예상된다. 당 바깥 대선주자들과의 접촉을 담당한 권영세 국민의힘 대외협력위원장은 이날 오전 빈소를 찾았다. 권 위원장은 문상 후 기자들과 만나 "오늘은 명복을 빌고 유족들 위로해 드리러 왔다"며 "(입당 관련 논의는) 다음에 하겠다"고 말했다.

고 최 대령은 6·25 전쟁 주요 전투에 참전했으며 무공훈장 3회를 포함해 6개의 훈장을 받았다. 빈소는 서울 신촌세브란스병원에 마련됐으며 발인은 10일 오전 9시, 장지는 국립대전현충원이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr