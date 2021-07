속보[아시아경제 김형민 기자] 박근혜 정부 시절 청와대에 특수활동비를 상납한 혐의로 기소된 남재준·이병기·이병호 전 국가정보원장들에게 실형이 최종 확정됐다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr