WHO 사무총장 "코로나로 400만명 넘게 사망, 비극적 이정표"

[아시아경제 조유진 기자] "400만명이 넘는 사망자 수는 비극적 이정표다"

7일(현지시간) 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 전세계 코로나19 사망자가 400만명을 넘어선 것에 대해 이 같이 논평했다.

거브러여수스 사무총장은 이날 화상 언론 브리핑에서 실제 사망자 수는 더 많을 것이라면서 이같이 밝혔다.

그는 변이 바이러스와 백신 불평등으로 많은 국가에서 코로나19 확진자와 입원 환자의 급격한 증가를 경험하고 있으며 특히 아프리카와 아시아, 중남미 일부 지역에서는 죽음의 물결이 일고 있다고 우려했다.

그는 "팬데믹의 현 단계에서 수백만 명의 보건 의료 노동자들이 여전히 백신을 접종하지 않았다는 사실은 혐오스럽기까지 하다"고 덧붙였다.

반면 코로나19 백신 접종률이 높은 일부 국가의 경우 마치 팬데믹이 이미 끝난 것처럼 긴장을 풀고 있고 부스터 샷까지 계획하고 있다며 백신 국가주의는 도덕적으로 변명의 여지가 없다고 지적했다.

그러면서 변이 확산 속도가 백신 보급을 앞지르고 있고 이는 세계 경제가 코로나19 위기로부터 회복하는 데 위협이 되고 있다며 "도덕적 또는 역학적, 경제적 관점에서 볼 때 지금은 세계가 모여서 팬데믹과 집단으로 맞붙을 때"라고 했다.

