와이바이오로직스, 프랑스 제약사에 면역항암제 기술수출…1164억원 규모

[아시아경제 김지희 기자] 와이바이오로직스는 프랑스 제약그룹 피에르파브르와 고형암 치료를 위한 신규 항체 후보물질의 기술수출 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

계약에 따라 와이바이오로직스는 반환의무가 없는 선급금과 전임상, 임상 개발 단계별기술료(마일스톤), 상업화 및 판매에 따른 마일스톤을 포함해 약 1164억원의 기술료를 지급받게 된다. 이와 별도로 매출에 따른 경상기술료(로열티)도 추가로 받는다. 피에르파브르는 해당 후보물질을 세계에서 독점적으로 개발하고 상업화할 수 있는 권리를 갖는다.

이번 기술이전 대상은 고형암 치료용 항체 후보물질 'YBL-003'으로, 면역관문억제제의 일종이다. YBL-003은 대식세포의 기능 및 T세포 활성을 조절해 종양미세환경의 면역체계를 재활성화하고, 암세포를 사멸시키는 기전을 갖고 있다. 위암, 폐암, 유방암 등으로 적응증을 확대해 나갈 수 있어 고형암 면역 항암 치료제로 활용 가능성이 높다는 평가다.

양사는 지난해부터 공동연구를 시작했다. 공동연구 계약기간은 3년이며, 2년의 계약 연장이 가능하다. 매년 3개의 타깃을 연구해 계약기간 동안 최대 15개 타깃을 공동으로 연구 및 기술이전 하게 된다. 이번 계약은 15개 중 첫 타깃이다.

와이바이오로직스는 완전 인간 항체 라이브러리인 'Ymax-ABL'을 통해 신규 인간 항체군을 발굴했다. 이들 항체가 종양미세환경에서 주요한 면역억제기전을 재활성화시키는 면역관문억제제의 기능적 특성을 갖고 있다는 점을 검증했다.

박영우 와이바이오로직스 대표는 “피에르파브르와 첫 번째 라이선스 계약을 체결하게 돼 매우 기쁘다"며 "상호 신뢰를 바탕으로 현재에도 또 다른 혁신 표적에 공동연구가 진행되고 있는 만큼 양사의 협력이 종양미세환경을 표적으로 하는 혁신적인 면역 종양 치료제 개발을 더욱 진전시킬 것으로 기대된다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr