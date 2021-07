인천 공영주차장, 하이패스처럼 무정차 출차…2023년까지 '스마트 주차' 구축

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 지역내 공영주차장 이용 편의와 주차 접근성을 높이기 위해 '스마트 주차 시스템' 구축을 추진한다고 6일 밝혔다.

이 시스템은 스마트폰 앱(T맵 주차)을 통해 공영주차장 검색, 요금결제, 현황정보 등을 조회하고 무인으로 운영이 가능한 시스템이다.

특히 이용자 차량이 주차장에 진입하면 주차관제장비가 차량번호를 인식하고, 미리 등록해둔 신용카드로 주차요금이 자동 결제돼 별도의 정산절차를 거치지 않아도 하이패스처럼 무정차 출차가 가능하다.

시는 지난해 11월 티맵모빌리티와 스마트 주차시스템 조성을 위해 체결한 업무 협약과 지난 3월 인천시 주차종합계획에 근거해 사업을 본격 추진한다.

우선 시 본청 부설 주차장을 시작으로 2023년까지 21억원을 들여 지역내 350개 모든 공영주차장에서 'T맵 주차' 앱 이용자 누구나 스마트 주차시스템 환경을 이용할 수 있도록 할 계획이다.

