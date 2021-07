산은 "데이터·앱 담보로 스타트업 금융지원"

"유형자산 없는 스타트업 지원에 마중물 역할"

[아시아경제 박선미 기자] KDB산업은행이 국내 유일 ‘데이터 담보’ 대출을 활용한 스타트업 기업 지원에 박차를 가하고 있다.

6일 산은은 ‘데이터 기반 혁신기업 특별자금’을 통해 지난해 12월 2개사 지원에 이어 올해 6월 중 스타트업 2개사에 대한 금융지원을 실행했다고 밝혔다.

스타트업 째깍악어에 ‘부모님·선생님 앱과 데이터 베이스’ 담보로 20억원 대출 및 전환상환우선주 20억원의 투자를, 디홀릭커머스에는 ‘디홀릭 쇼핑 앱’을 담보로 30억원의 대출을 실행했다. 국내 금융권 최초로 데이터 기반 사업모델을 활용해 신시장·신산업 창출에 기여하는 혁신기업에 대한 맞춤형 금융지원이다.

기업이 보유한 데이터 자산 및 앱을 담보로 낮은 수준의 금리로 대출을 지원함으로써, 부동산 등 유형자산이 없는 스타트업 및 혁신기업 금융지원에 마중물 역할을 할 수 있다.

산은 관계자는 “앞으로도 정부의 혁신금융 기능 강화에 부응해 지속적으로 혁신·벤처 금융지원을 위한 선도적인 역할을 수행할 것"이라고 전했다.

