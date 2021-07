"너 같은 구린 것들이"…'마스크 써달라'는 주민에 욕설한 공무원 파문

[아시아경제 강주희 기자] 서울의 한 주민센터 공무원이 '마스크를 써달라'고 요청하는 주민에게 욕설을 한 일이 발생해 파문이 일고 있다.

5일 MBN 보도에 따르면, 지난 1일 오전 서울의 한 주민센터에서 근무하는 공무원 A씨는 주민에게 "너 같은 구린 것들", "삽질하고 있네" 등 욕설을 했다.

A씨는 30대 주민이 이날 오전 아이를 어린이집에 등원시키다 마스크를 쓰지 않은 A씨를 발견하고, '마스크를 써 달라'고 요청하자 이 같은 발언을 한 것으로 알려졌다.

A씨는 "저 XXX 없는 X. 야! 첫날부터 욕 안 하려고 했는데. 아이고, 삽질하고 있네", "너 같은 구린 것들은 서울 압구정이나 논현동으로 가. XXX 바가지" 등 주민을 향해 욕설을 쏟아냈다. A씨는 동료 직원이 말리고 경찰까지 출동했지만, 주민이 자리를 피할 때까지 20여분간 난동을 벌였다.

공개적으로 갑작스러운 욕설을 들어야 했던 주민은 결국 모욕죄로 A씨를 고소했다.

A씨는 앞서 다른 곳에서도 문제를 일으켜 여러 차례 근무지가 바뀐 것으로 알려졌다.

이 구청은 지난 2일 A씨를 직위 해제하고 징계 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 사건 경위를 파악하고 A씨에 대해 모욕 혐의를 적용할 수 있을지 검토 중이다.

