카카오엔터테인먼트, 美 법인 주식 4068억원에 추가취득

카카오는 종속회사인 카카오엔터테인먼트가 미국의 북미 영문 소설 콘텐츠 플랫폼 운영 업체 Radish Media의 주식 1억1678만4073주를 약 4068억원에 추가 취득한다고 5일 공시했다.

주식 취득 후 지분율은 99.14%다. 주식 취득 예정일은 25일이다.

카카오는 주식 취득 목적에 대해 "영미권 시장 진출 강화에 따른 교두보 마련"이라고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr