COWON, 한국 정통판타지 원조 '드래곤라자EX' 정식 오픈

COWON (대표 이승훈)은 한국 정통판타지 원조 '드래곤라자EX'의 정식 오픈 및 풍성한 이벤트를 실시한다고 5일 밝혔다.

모바일게임 전문 퍼블리셔 COWON은 ‘드래곤라자EX’를 구글 플레이와 원스토어에 정식 출시하며 하반기 게임사업의 시작을 알렸다.

드래곤라자EX는 이영도 작가의 ‘드래곤라자’ 소설 IP를 기반으로 원작에 충실한 스토리 라인과 원작 소설 속 영웅들을 충실히 구현해 원작이 주던 감동을 그대로 느낄 수 있도록 개발한 모바일 수집형 방치 RPG게임이다.

드래곤라자EX는 ▲드래곤과 라자의 교감시스템을 포함해 ▲오리지널 스토리의 모험전투 ▲지하 감옥 ▲어비스 미궁 ▲그림자 전투 등 드래곤라자 원작 팬들이 반가워 할 원작 속 내용들을 게임으로 구현한 것이 특징이다.

드래곤라자EX는 지난 6월 원스토어 베타존 테스트를 진행하면서 충실한 원작구현과 쉬운 게임플레이, 높은 완성도로 호평을 받았던 게임이다. 또한 직관적인 인터페이스와 원작의 스킬, 속성에 따른 연계 스킬 등 스피디하고 타격감 넘치는 게임을 즐길 수 있다.

COWON은 드래곤라자EX의 정식 출시를 기념해 다양한 이벤트도 진행한다. 우선 ‘공략팁 작성’ 이벤트와 ‘전투력 7만 달성’, ‘10챕터 최초 공략’, ‘공식 라운지 가입’등 풍성한 이벤트를 준비해 미션을 수행한 이용자들에게 ‘유일 장비’, ‘영혼석’, ‘셀(골드)’등의 인게임 아이템을 선물한다.

한편 드래곤라자EX 관련 정보는 공식 게임라운지에서 확인할 수 있다.

