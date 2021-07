5일 서울 중구 민주노총에서 민주노총 소속 관계자들이 7.3 전국노동자대회에 대한 정부의 대응방침 및 향후 계획 발표 기자회견을 하고 있다.강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.