예탁원, 사회적경제 활성화 유공 국무총리 표창 수상

[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원은 지난 2일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘제3회 대한민국 사회적경제 박람회’ 개막식 부대행사로 진행된 ‘2021년 사회적경제 활성화 유공 정부포상’ 수여식에서 사회적 가치 부문 국무총리 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.

기획재정부가 주최한 이번 포상은 사회적경제에 대한 국민의 인식 제고와 성공모델 구축·확산을 위해 사회적경제 활성화에 기여한 개인 또는 단체에 총 37점 규모로 수여됐다.

예탁원은 ▲사회적금융 활성화 ▲혁신창업생태계 조성 ▲좋은 일자리 창출 ▲나눔을 통한 사회공헌 등 공공기관의 사회적 가치 실현을 위한 다양한 사업을 추진해온 공로를 인정받아 표창을 받았다.

이명호 예탁원 사장은 “ESG(환경·사회·지배구조)에 대한 사회적 관심이 증가하는 상황에서 이번 수상을 통해 한국예탁결제원이 사회적가치에 기여한 성과를 인정받았다”며 “앞으로도 사회적 책임을 다하는 따뜻한 기업시민으로서의 역할을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr