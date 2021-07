레고랜드 코리아 리조트, 채용형 인턴 선발…“지역 상생 첫 출발”

[아시아경제 임춘한 기자] 국내 최초의 글로벌 테마파크로 내년 봄 오픈을 준비 중인 레고랜드 코리아 리조트는 5일 채용형 인턴 선발 등을 통해 본격적인 지역 상생 행보에 나선다고 밝혔다.

이번 인턴 채용은 레고랜드 테마파크 준공 및 개장 준비를 위해 올해 6월부터 예정된 지역인력채용 계획에 따라 진행된 결과다. 지역인력채용의 경우 강원 도내 주소지를 둔 도민들을 중심으로 기용해 지역 내 일자리 창출에 기여할 전망이다. 인턴십은 분야별 3~6개월의 인턴 기간을 거쳐 근무 평가 결과에 따라 레고랜드 코리아 리조트의 정규직 전환 여부가 결정된다.

총 3명의 인턴들은 회계와 마케팅, 운영 분야로 채용됐으며 이들 역시 모두 강원도에 기반을 둔 인재들이다. 레고랜드 코리아 리조트는 테마파크 준공 및 개장 준비를 위해 올해 하반기까지 인턴십 20여 명, 경력직 90여 명을 채용할 계획이다. 인턴십의 경우 강원도 도내 주소지를 둔 인재들 중 채용하며, 경력직 역시 강원도민을 최대한 우선적으로 선발한다.

회계팀 인턴으로 채용된 이영훈씨는 "춘천에서 태어나 강원대학교를 졸업하고, 레고랜드 코리아 리조트에서 첫 사회생활을 하게 되어 매우 기쁘다“며 ”늘 고향인 춘천을 위해 일하고 싶었는데, 이번 채용을 계기로 지역경제 활성화와 발전에 직접 보탬이 되기를 바란다"고 밝혔다. 마케팅 분야 인턴 마정우씨와 운영 분야 인턴 김승범씨는 "레고랜드 코리아 리조트의 지역 인재 채용이 우리와 같은 도내 청년층에게 큰 의미가 되어줄 것“이라고 덧붙였다.

김영필 레고랜드 코리아 리조트 사장은 “이번에 채용된 든든한 지역 인재들을 기반으로 향후 더욱 많은 지역 상생 채용을 계획 중”이라며 “많은 분들의 지속적인 관심 부탁드린다”고 말했다.

