홍남기 "디지털세, 국익 관점에서 철저히 대응…10월까지 적극 논의"

5일 대외경제장관회의 개최

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 "디지털세 논의 과정에서 우리 기업에의 영향과 과세권 배분 영향 등을 국익 관점에서 철저히 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.

홍 부총리는 5일 정부세종청사에서 대외경제장관회의를 열고 이같이 밝혔다. 정부는 이달 예정된 주요 20개국(G20) 재무장관회의 논의와 함께 오는 10월까지 예정된 세부방안 논의에도 적극 참여할 계획이다.

앞서 경제협력개발기구(OECD) 포괄적 이행체계(IF)는 139개국 중 130개국의 지지를 받은 디지털세 합의안을 공개했다. IF는 다국적 기업의 세원 잠식을 통한 조세 회피 방지대책(BEPS) 이행 문제를 논의하는 다국적 회의체다.

현재안은 IF 139개국 가운데 9개국은 반대했으나, 나머지 130개국의 지지를 얻었다.

필라1은 규모가 크고 이익률이 높은 구글 등 다국적 기업의 초과 이윤 일부에 대한 과세권을 시장소재국에 배분하는 내용으로, 연결매출액 200억 유로(27조원)과 이익률 10% 이상 기준을 충족하는 글로벌 다국적 기업이 적용 대상이다. 다만 채굴업이나 규제되는 금융업 등 일부 업종에 한해선 적용이 제외된다.

