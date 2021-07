버거킹, ‘몬스터II’ 출시…“소고기·새우 한 입에”

[아시아경제 문혜원 기자] 버거킹은 부드러운 브리오쉬 번과 소고기, 새우 두 가지 패티를 동시에 즐길 수 있는 ‘몬스터II’ 2종을 출시한다고 5일 밝혔다.

몬스터II는 직화 방식(Flame-grilled)으로 구워 진한 불맛을 느낄 수 있는 버거킹의 100% 순소고기 패티에 새우 패티까지 더해져 깊은 풍미를 자랑한다.

버거킹은 신메뉴 출시를 기념하며 다음 달 1일까지 약 4주간 추첨을 통해 버거킹 상품권 3만원권을 제공하는 SNS 시식평 이벤트를 진행한다. 이벤트는 매주 몬스터II의 매력을 파헤치는 색다른 주제로 진행되며, 주제에 맞는 필수 해시태그를 포함한 인증샷을 시식평과 함께 개인 SNS에 업로드해 참여할 수 있다.

또 다음 달 2일까지 별도의 온라인 페이지를 통해 ‘버거 조립 이벤트’도 함께 진행한다. 패티, 소스 및 컨디먼트를 선택하면 자신의 취향에 맞는 몬스터 버거를 확인할 수 있으며, 경품으로 ‘몬스터II’와 ‘몬스터II 통새우’, 그리고 ‘몬스터X’ 제품 교환권을 증정한다.

가격은 ‘몬스터II’ 단품 8500원, ‘몬스터II 통새우’ 단품 9500원이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr