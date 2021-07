해외법인 지분 10%만 있어도 대출 가능해진다(상보)

기재부·국토부 5일 대외경제장관회의 개최

[아시아경제 장세희 기자]정부가 해외 사업 투자의 지원 요건을 완화하기로 했다. 우리 기업의 해외법인 최소 지분 보유율 요건을 기존 10~51%에서 10%로 대폭 완화한다. 아울러 친환경·인프라 등 중점 정책 분야의 경우 최대 1%포인트 우대금리를 제공한다.

기획재정부와 국토교통부 등 관계부처는 5일 대외경제장관회의를 열고 이 같은 내용을 담은 '해외수주 활력 제고 및 고도화 방안'을 발표했다. 정부는 해외수주 실적을 제고하기 위한 정책 지원을 강화하겠다는 방침이다.

정부는 올해 말까지 글로벌 플랜트·인프라·스마트시티(PIS) 분야의 투자 정책펀드를 1조5000억원 규모로 조성한다. 아울러 투자 성과에 따라 1조5000억원을 추가로 지원할 방침이다. 정책펀드의 투자 사업 발굴을 지원하기 위해 국토부, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 펀드 운용기관 등이 참여해 분기별 정례회의를 진행할 계획이다.

해외건설 수주·계약 등 필요 기업인에 한해 백신 접종 대상을 확대하고 지원 절차도 간소화한다. 특히 중요한 행사 참석 등 긴급한 출장이 필요한 경우 백신 접종 패스트트랙 제도를 도입해 접종 신청부터 완료까지 걸리는 시간을 3개월에서 1개월 이내로 단축한다.

정부는 기업들의 미국 건설시장 진출 기회를 마련하기 위해 한미간 협력도 강화한다.

우선 연내 제2차 한미 인프라 워킹그룹을 열고 인프라 협력 강화와 미국시장 진출 방안을 논의하고 미국 측과 아시아·중남미 등 제3국 공동 진출을 위한 파일럿 사업 선정에도 나설 계획이다. 민간 라운드 테이블은 연내 개최해 정례화할 방침이다.

미국시장 진출 교두보 마련을 위해 현지 지원반을 신설해 미국 인프라 정책, 제도, 전망 등을 조사하고 사업 파트너사·다자개발은행 등과의 협력을 통한 사업 발굴도 지원한다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr