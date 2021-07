"文 대통령, 철창이 편안해 보여" 전여옥에…與 "배설 수준 언어 사용"

신동근 "이런 분이 국민의힘 토론배틀 심사위원"

"비극인지 희극인지 할 말 찾기 힘들다" 질타

[아시아경제 임주형 기자] 전여옥 전 새누리당(국민의힘 전신) 의원이 문재인 대통령을 향해 "철창 안이 편안해 보인다"라고 말해 논란이 불거졌다. 단순히 독설이라고 보기에는 도가 지나친 발언이라는 지적이 나온다.

전 전 의원은 3일 블로그에 쓴 글에서 문 대통령의 사진 한 장을 게재하며 "이렇게 철창에 앉아서 김정은이 보내준 '귀한 강아지'를 돌보는 문재인 집사"라고 비꼬아 비판했다.

전 전 의원이 게재한 사진은 문 대통령이 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 사진이다. 이 사진을 보면, 문 대통령은 북한에서 온 풍산개 '곰이'의 새끼 7마리를 돌보고 있는 모습이다.

당시 문 대통령은 "북한에서 온 풍산개 '곰이'가 원래 데리고 있단 풍산개 '마루'와 사이에 새끼 7마리를 낳았다. 이제 4주 됐다"며 "모두 건강하게 자라 벌써 이유식을 먹기 시작했는데, 난산으로 태어난 한 마리가 아직 잘 먹지 않아 따로 우유를 조금씩 먹이고 있다"고 설명했다.

그러면서 "7마리나 되니 이름 짓기가 쉽지 않다"고 덧붙였다. 곰이는 지난 2018년 평양 남북정상회담 당시 김정은 국무위원장으로부터 선물 받은 풍산개 두 마리 중 암컷이다.

문 대통령의 이같은 글을 두고 전 전 의원은 "어째 철창 안이 참 편안해 보인다"라고 말했다.

이에 대해 여당에서는 즉각 반발이 나왔다.

신동근 더불어민주당 의원은 자신의 페이스북에 쓴 글에서 전 전 의원을 겨냥해 "예전 '독설가'로서 인지도를 높였던 것에 향수를 느끼나 본데, 이건 독설이 아니라 배설 수준의 말"이라고 질타했다.

이어 "이런 배설 수준의 언어 사용 능력을 갖고 정계 복귀하는 것이 우리 정치권이나 본인을 위해 좋을 것인지 회의적이다"라며 "이런 분이 국민의힘 토론배틀 심사위원이라니 비극인지, 희극인지 뭐라 할 말을 찾기 힘들다"라고 덧붙였다.

전 전 의원은 국민의힘 대변인 선발을 위한 토론배틀인 '나는 국대다'에서 이준석 대표, 배현진 대변인 등과 함께 심사위원을 맡고 있다.

이 토론배틀은 앞서 이 대표의 제안에서 시작된 것으로, 이 대표는 과거 국민의힘 당대표 경선 당시 '당직 선발에 토론대회 등 자격시험 제도를 도입하겠다'는 이색 공약을 발표한 바 있다.

전 전 의원은 지난달 30일 '나는 국대다' 8강전에서 심사위원으로 참여했다. 그는 오는 5일 열리는 결승전에서도 심사에 참여할 예정이다.

