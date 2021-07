김근식 "홍준표, 내부총질 그만하고 與 공격하라…이래서 복당 반대"

"솔선수범 리더쉽 요청했는데 결국 사고쳐"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 최근 복당한 홍준표 의원을 향해 "내부총질 그만하고 민주당 공격에 화력을 집중해달라"며 촉구했다. 앞서 홍 의원은 같은 당 윤희숙 의원, 윤석열 전 검찰총장 등 야권 대권주자들을 향해 비판을 거듭한 바 있다.

김 교수는 4일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "홍 의원 특유의 화법으로 이재명, 추미애를 때리라. 부탁드린다"라고 말했다.

이어 "윤석열 부인 기자회견을 치명적 실수라고 비판하고, 윤 총장의 과잉수사를 비판하며 조국에게 좋은 일 시켜주더니, 결국은 윤희숙 의원의 대선 출마를 망둥이도 뛴다며 조롱했다"며 "이래서 홍 의원님 복당을 반대했던 것"이라고 지적했다.

그러면서 "'맏아들'의 군기반장 리더쉽이 아니라 '맏형'의 솔선수범과 포용적 리더쉽을 요청했던 것인데 결국 사고를 친다"며 "심지어 단톡방 실수가 알려지자, 윤 의원이 아닌 민주당 후보에게 한 말이라고 엉터리 변명에 채팅방까지 나갔다"고 꼬집었다.

김 교수는 "홍준표답지도 않은 일"이라며 "실수하면 깨끗이 인정하고 쿨하게 사과하는 게 홍준표다운 게 아닌가"라고 말했다.

이어 "결국 홍 의원님 때문에 우리 당이 욕을 먹게 되는 것"이라며 "어물전 망신은 꼴뚜기가 시키는 꼴"이라고 질타했다.

앞서 홍 의원은 복당이 결정됐던 지난달 24일 국민의힘 의원 단체 채팅방에 입장해 있다가, 당 초선인 윤 의원이 대선 출마 의사를 밝혔다는 소식을 본 뒤 '숭어가 뛰니 망둥이도 뛴다'는 메시지를 남긴 것으로 전해졌다.

당시 홍 의원이 게재한 메시지에 같은 당 김웅 의원은 '누가 숭어고 누가 망둥이인가'라는 취지의 질문을 한 것으로 알려졌다. 홍 의원은 이후 곧바로 메시지를 지우고 채팅방에서 퇴장했고, 김 의원은 '후배가 출마한다는데 격려도 못 해주나'라는 취지로 비판했다.

홍 의원은 야권의 유력 대권주자인 윤 전 총장을 향해서도 강하게 비판한 바 있다.

그는 지난 2일 '한겨레'와 인터뷰에서 윤 전 총장에 대해 "해방 이후 가장 강력한 검찰"이라고 평가하며 "요즘에 와서 윤 전 총장이 고발도 스물몇건 당하고, 자기 처, 장모 다 걸렸다. 자업자득"이라고 주장했다.

그러면서 "자기가 적폐 수사하고 조국 수사할 때 강력하게 수사했던 것을 지금 본인 가족 수사에 대해서는 '나는 아니다' 이런 식으로 하면 안 된다"라며 "자기도 극복하고 나가야 한다"라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr