"효과가 있긴 한 건가"… 다시 고개드는 '中 백신 무용론'

[아시아경제 황수미 기자] 중국산 코로나19 백신을 주력으로 택한 국가에서 오히려 코로나 확진자가 급증하면서 중국산 백신 효과에 대한 논란이 이어지고 있다.

대표적으로 칠레는 국민 약 55%가 백신접종을 완료했음에도 2일 신규 확진자가 약 3천600명에 달할 정도로 코로나19 확산이 멈추지 않고 있다. 칠레의 백신접종자 80%는 시노백 백신을 맞은 것으로 알려졌다. 또한 국민 약 53%가 백신접종을 완료했고, 이들 중 80%가 시노팜 백신을 맞은 몽골도 감염자 20%가 접종 완료자인 상황이다.

백신 접종률이 70%를 넘은 세이셸 공화국에서도 지난 5월 초부터 코로나19가 급속도로 확산되고 있다. 세이셸은 아프리카 마다가스카르섬 북쪽에 있는 작은 섬나라로 사용한 백신은 중국이 개발한 시노팜 백신이 60% 이상, 나머지는 아스트라제네카 백신이다.

중국산 백신 효과에 대한 의문은 이전부터 꾸준히 제기됐다. 세계보건기구(WHO)는 중국 시노팜과 시노백 백신을 긴급 사용 승인하면서 감염 예방 효과가 각각 79%, 50%라고 추정했다. 이는 화이자(95%)·모더나(94.1%) 백신과 비교해 예방 효과가 낮은 편이다.

인도네시아에서는 2월부터 지난달 26일 사이 시노백 백신을 맞은 20명을 포함해 의사 최소 88명이 코로나19로 숨졌다는 통계가 나오면서 사망 예방효과도 없는 것 아니냐는 우려도 나왔다.

이에 진동옌 홍콩대 분자바이러스학 교수는 "중국 백신이 충분히 효과적인 제품이라면 이런 재감염 패턴을 보여선 안 된다"며 "중국은 이번 문제를 해결할 책임이 있다"고 비판했다.

반론도 있다. 3일(현지 시각) CNN은 "중국산 백신을 사용하는 나라에서 코로나19가 유행한다고 중국산 백신을 실패작으로 규정할 필요는 없다"고 전하기도 했다. 전문가들이 꼽는 백신의 성패를 규정하는 핵심 요소는 '사망과 입원 예방률'이지 '코로나19 감염자 제로화'가 아니라는 것이다.

몽골과 셰이셸 정부 당국자는 중국산 백신 덕에 중증 환자 입원이나 사망은 많이 줄었다는 입장이다. 몽골 보건 당국자는 "중국산 백신의 효과 자체가 나빴다기보다 1차 접종만 한 뒤에 방역수칙을 무시하고 마음대로 행동한 사람들이 너무 많았기 때문에 확진자가 급증했을 수도 있다"고 주장했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr