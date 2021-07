[아시아경제 강나훔 기자] 카카오게임즈는 신작 모바일 MMORPG(다중접속역할수행게임) '오딘: 발할라 라이징'이 구글플레이와 애플 앱스토어 양대 마켓에서 매출 순위 1위를 차지했다고 2일 밝혔다.

지난 29일 정식 서비스를 시작한 오딘은 라이온하트 스튜디오가 개발한 신작으로, 사전 예약에 400만 명 이상이 참여하고 양대 마켓 인기 순위 1위를 달성하는 등 출시 전부터 큰 기대를 모았다.

이 게임은 언리얼 엔진4와 3D 스캔, 모션 캡쳐 기술을 사용한 최고의 그래픽, 북유럽 신화의 세계관, 캐릭터 간의 유기적 역할 수행, 대규모 전쟁 등 방대한 콘텐츠를 자랑한다.

카카오게임즈 관계자는 "오딘이 신규 IP로서 큰 사랑을 받고 있는만큼, 계속해서 안정적인 서비스로 보답할 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr