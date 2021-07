6월 소비자물가 2.4%↑…3개월 연속 2%대 상승률(상보)

통계청, 2일 소비자물가 동향 발표

[아시아경제 장세희 기자]지난달 소비자 물가가 2.4% 오르면서 3개월 연속 2%대 상승률을 보였다.

2일 통계청 소비자물가 동향에 따르면, 6월 소비자물가지수는 107.39(2015년=100)으로 작년 동월 대비 2.4% 올랐다. 전월 대비 0.1% 하락했다.

소비자물가 상승률은 올해 1월(0.6%), 2월(1.1%), 3월(1.5%)을 지나 4월(2.3%)에는 2%대로 올라섰다.

품목 성질별로 보면 공업제품(2.7%), 서비스(1.6%), 농축수산물(10.4%)이 상승세를 이어갔다. 이 가운데 집세는 1.4% 상승했다. 생활물가지수가 3.0%, 신선식품지수는 10.3% 상승했다.

특히 달걀(54.9%), 마늘(48.1%), 고춧가루(35.0%) 등이 올랐다. 휘발유와 경우가 20% 안팎 오르면서 공업제품 물가는 2.7% 올랐다.

한편 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가(농산물 및 석유류 제외지수)는 전년 동월 대비 1.5%, 전월 대비 0.1% 각각 올랐다. 근원물가는 계절적인 요인이나 일시적인 충격에 의한 물가 변동분을 제외한 기조적인 물가 상승률로 전체 460개 품목 중 농산물과 석유류 관련 품목을 제외한 407개 품목으로 작성한다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr