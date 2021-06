“빅데이터로 혼잡 해수욕장 알려준다” KT, '해수욕장 혼잡도 신호등' 서비스 제공

KT-해수부, 휴가철 코로나 확산방지 위해 빅데이터 기반 해수욕장 혼잡도 공개

기지국 신호 빅데이터 분석으로 해수욕장 혼잡도 3단계 신호등 형태로 보여줘

[아시아경제 구은모 기자] 빅데이터 분석 기술이 휴가철 방역대책에도 활용되고 있다. 해수부는 여름 휴가철 해수욕장 방문인구 분산을 통해 감염병 확산을 막고자 KT 빅데이터를 본격 활용한다.

KT가 해양수산부와 함께 7월부터 두 달간 전국 264개 해수욕장에 대해 빅데이터 기반의 ‘해수욕장 혼잡도 신호등’ 서비스를 제공한다고 1일 밝혔다.

이번 서비스는 지난해 50개 해수욕장에 한해 시범적으로 선보인 서비스를 올해 전국 해수욕장으로 확대한 것이다. 해양수산부에선 작년 해수욕장 내 코로나19 감염 사례가 한 건도 발생하지 않은 점을 들어 적극 행정 우수사례로 선정하기도 했다.

해수욕장 혼잡도 신호등 서비스는 해수욕장에서 잡히는 KT 기지국의 무선 신호 빅데이터를 실시간 수집하고, 인공지능(AI) 알고리즘으로 분석해 실제 해수욕장에 방문한 인구를 집계한 후 혼잡도를 30분 단위로 알려준다. 해수욕장별 적정 인원 대비 인구 집계치가 100% 이하는 초록색, 100% 초과~200% 이하는 노란색, 200% 초과는 빨간색으로 혼잡도를 나타낸다.

서비스는 네이버 검색이나 KT의 내비게이션 서비스인 ‘원내비’, 정부 해양관광 안내사이트인 ‘바다여행’ 사이트에서 확인할 수 있다. KT와 해양수산부는 피서객들이 전국 해수욕장의 혼잡도 여부를 사전에 확인해 이용객이 많은 해수욕장 방문을 자제하고, 코로나19 확산 가능성이 있는 해수욕장 내 밀접 접촉을 줄일 수 있도록 유도한다는 방침이다.

최준기 KT AI·빅데이터융합사업본부 본부장은 “휴가철을 맞아 피서객들이 안전한 바다여행을 할 수 있도록 KT가 빅데이터 기술을 지원하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 KT는 국가 생활방역 대국민 서비스에 기여할 수 있도록 실시간 인구 측위 기술을 지속 고도화 할 것”이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr