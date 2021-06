중대본 "수도권 5인 이상 모임 제한 유지"…사실상 3단계 유지

[아시아경제 박형수 기자] 중앙 정부와 수도권 3개 시·도 지자체가 다음달 1일부터 시행하기로 한 새로운 거리두기 개편안 적용 시점을 1주일 유예하기로 했다.

중앙재난안전대책본부는 30일 보도참고자료를 통해 "서울시에서 오늘 오후 자치구 회의 등을 통해 의견수렴을 한 결과, 1주일(7.1~7)간 새로운 거리두기 체계 적용 유예를 결정했다"고 밝혔다.

이어 "경기도와 인천시도 상황을 공유받고 수도권 전체의 거리두기 재편을 1주간 유예하기로 했다"며 "수도권 지자체의 자율적 결정을 존중해 1주간의 유예기간을 가져가는 데 동의하는 바"라고 덧붙였다.

중대본은 "수도권 지자체와 함께 수도권의 유행을 안정화시키는 데 총력을 다할 것"이라고 강조했다.

7월 1일부터 1주일 동안 현행대로 사적모임 5인 이상 금지 조치가 유진된다. 이 기간 확진자 발생 추이에 따라 8일 이후 새로운 거리두기 적용 여부를 다시 결정할 예정이다. 새 거리두기 적용 기준에 따르면 사실상 3단계가 일주일간 수도권에 적용되는 셈이다.

