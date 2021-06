'유령청사' 세종 관세평, 고용부 산업안전보건본부 들어온다

[세종=아시아경제 김현정 기자] 이전기관이 아님에도 불구하고 세종시에 관사를 신축해 논란이 됐던 관세평가분류원 건물에 다음달 초 고용부 산업안전보건본부가 들어온다.

30일 기획재정부는 세종시 반곡동 청사(구 관평원 건물)를 산업안전보건본부가 사용한다고 밝혔다. 산업안전보건본부는 다음달 초부터 이 건물에 순차입주해 7월12일부터 업무를 수행할 계획이다. 이 본부는 내년 1월 중대재해처벌법 시행에 대비해 현장의 안전 및 보건관리 강화, 과로사 등 보건이슈 대비, 건설현장 사고대응 강화, 산재예방지원 사업 확대 등을 목적으로 조직개편을 통해 신설되는 조직이다.

기재부는 앞서 중앙부처, 세종시 내 임차중인 국가기관 등에 대해 수요조사를 해 왔으며, 산업안전보건본부의 신속한 입주 필요성 등을 감안해 국조실·행안부 등과 협의를 거쳐 이번 사용을 승인했다.

또한 건물의 활용도를 높이기 위해 산업안전보건본부와 업무관련성이 높고, 현재 세종시 내 민간건물에 임차중인 ‘산업재해보상보험재심사위원회’도 7월말 이전시킬 계획이다. 이에 따라 연간 임차료 2억1000만원 수준의 예산이 절감 가능할 것으로 보인다.

한편, 관평원은 세종시 이전 대상기관이 아님에도 불구하고 기재부의 예산 지원을 받아 세종시에 청사 건물을 신축했으며, 직원 49명이 아파트 특별공급까지 받아 논란이 된 바 있다.

