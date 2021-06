이투스, 학습이력·선호도 분석해 AI 강좌 추천

AI 강좌 추천 서비스 30일 오픈

[아시아경제 한진주 기자] 이투스교육이 온라인 강의 플랫폼 이투스에서 최적의 교육 콘텐츠를 추천해주는 ‘인공지능(AI) 기반 추천 강좌 서비스’를 오픈했다.

이투스교육은 이투스 수강 회원들의 학습 효율과 강좌 만족도를 높이기 위해 입시 콘텐츠에 특화된 개인 맞춤형 ‘AI 강좌 추천 서비스’를 6월 모평 성적표가 배부되는 30일에 맞춰 선보인다.

이투스교육은 위세아이텍과 합작해 설립한 '에듀에이아이'의 최신 AI 솔루션을 활용해 AI 추천 서비스를 개발했다. 누적 학습 데이터와 6월 모평 성적 등 추가로 입력한 새로운 정보들을 결합해 AI 기반의 알고리즘을 통해 맞춤형 강좌를 추천한다.

이투스 AI 기반 추천 강좌 서비스 △등급별 추천 강좌 △이투스 마이룸 추천 강좌 △우리 지역 기반 수강 강좌를 제공한다.

등급별 추천 강좌는 이투스 풀서비스를 통해 입력된 수강생 개인 성적을 기준 삼아 강좌별 학습 이력과 진도율, 문항과 단원 학습 데이터를 합쳐 AI 분석을 진행한 후 개인 맞춤형 강좌를 추천한다.

이투스 마이룸 추천 강좌는 수강생의 이투스 수강 항목과 과목별 진도율을 분석한 후 학습 패턴의 특징과 강좌 유형 선호도, 동일 수강 집단의 유사도를 분석해 완강률을 예측, 취향에 맞는 강의를 안내해준다.

우리 지역 기반 수강 강좌는 수강생이 거주하는 동일 지역 수강 집단의 학습 데이터를 분석해 개인별 누적 데이터와 학습 로그를 결합해 최적의 강좌를 추천해준다.

노재규 이투스 온라인사업본부장은 “AI 기반 추천 강좌 서비스는 입시교육을 넘어 에듀테크 선도기업으로 도약하고자 하는 이투스교육의 역량과 의지가 담긴 서비스“라며 “6월 모평 성적을 확인하고 후반기에 접어든 수능 레이스를 준비하는 수강생들에게 이번 서비스가 큰 도움이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr