GH, 신안산선 복선전철 '학온역' 설치 힘모은다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 신안산선 복선전철 학온역 신설을 위해 광명시 등과 힘을 모은다.

GH는 29일 광명시, 국가철도공단, 넥스트레인, 한국토지주택공사(LH), ㈜광명문화복합단지PFV와 광명학온 공공주택지구내에 '학온역'(가칭) 신설을 위해 업무협약을 했다고 30일 밝혔다.

신안산선 복선전철 광명역과 시흥시청역 사이에 학온역이 들어서면 시흥시청역에서 여의도까지 53분 걸리는 거리가 22분(급행기준)으로 대폭 줄어들게 돼 서울 접근성이 더욱 개선될 전망이다.

이날 협약에 따라 역사의 건립비용은 '광명시흥 테크노밸리' 사업시행자인 GH, LH 및 광명문화관광복합단지PFV 사업시행자가 분담하게 된다.

사업시행은 신안산선 복선전철 민간투자 사업자인 넥스트레인(주)에서 담당하며 국가철도공단에서 사업관리를 맡는다.

2026년 말 준공 예정인 광명학온지구는 서울 중심부에서 16km, 서울 접경과 약 5km 거리에 위치하고 있다. 대상지 인근의 광명역세권 택지개발지구 내 광명종합터미널과 KTX 광명역이 있어 우수한 교통 인프라를 자랑한다.

이헌욱 GH 사장은 "업무협약 체결로 입주민들과 산업종사자들의 이동 편의성이 획기적으로 향상될 것으로 기대한다"며 "역사 신설을 통해 광명시흥 테크노밸리의 성장 잠재력을 높이고 지역경제 활성화에도 크게 기여할 수 있도록 사업추진에 최선을 다하겠다"고 전했다.

