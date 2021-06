벤처캐피탈協 "벤처투자 주역을 찾습니다"

벤처캐피탈 신규인력 양성과정 수강생 모집

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부와 한국벤처투자는 한국벤처캐피탈협회(회장 지성배)와 함께 30일부터 '2021년 제5기 벤처캐피탈 신규인력 양성과정' 수강생을 모집한다고 밝혔다.

벤처투자시장의 지속 성장에 가장 중요한 요소인 우수인력 확보를 위해서 이번 과정은 대표적인 출자기관인 한국벤처투자가 주최하고 벤처캐피털 연수원 운영기관인 한국벤처캐피탈협회가 주관해 운영한다.

이번 과정은 벤처캐피털 업계로의 우수인력 유입 및 취업 희망자의 채용연계를 목적으로 하며, 벤처캐피털 대표 및 임원으로 구성된 선발위원회가 업계의 수요와 지원자의 역량을 고려해 직접 교육 대상자를 선발할 계획이다.

세부 내용은 벤처캐피털 이론교육(온라인)과 투자심사보고서 및 투자계약서 작성 등의 실무 워크숍(온라인)으로 약 8주간 진행된다. 장기간 교육에 참여하며 업계의 주요 인적 네트워크를 형성할 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.

교육 수료생 중 벤처캐피털사가 선정한 인원에 한해 현장 업무 경험을 습득할 수 있도록 3개월 간 인턴 매칭도 추진한다. 협회 관계자는 "지난 4기 교육에서 인턴 매칭이 성사된 수료생 중 약 90%가 정규직으로 채용 전환돼 현재 투자심사역으로 활약 중"이라며 "수료생들이 우리나라 벤처투자시장을 이끌어 나갈 것"이라고 말했다.

