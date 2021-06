조선대 대학일자리센터, 지역 청년 대상 직무설명회 성료

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 대학일자리센터가 지역 청년층을 대상으로 한 2021년 상반기 직무설명회를 큰 호응 속에 마쳤다.

30일 조선대 대학일자리센터에 따르면 지난 28일부터 이틀간 진행된 직무설명회는 (사)인재육성아카데미와 연계해 영업마케팅, 생산·관리직무에 대한 설명회를 개최·진행됐다.

영업마케팅 직무설명회는 최신 영업직무 채용트렌트와 영업, 마케팅의 관계 등을 이해하고 직무에 맞는 취업전략을 수립할 수 있는 내용을 다뤘다.

생산·관리 직무설명회에서는 생산·관리에 대한 기본개념과 산업별 생산관리 필요역량을 파악하고 생산·관리 직무에 맞는 취업전략을 수립할 수 있는 자리를 마련했다.

설명회에 참여한 한 지역청년은 “입사목표 직무에 대한 구체적인 직무실무에 관한 특강내용에 목표직무와 기업 및 산업분석 취업전략 수립에 큰 도움이 됐다”며 만족도를 나타냈다.

대학일자리센터 관계자는 “앞으로도 지역청년층을 대상으로 한 취업진로에 관한 프로그램을 유관기관과 연계해 다양하게 제공할 예정이다”며 “지역 청년층들의 많은 참여와 관심을 주시기 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr