NH농협銀-소상공인시장진흥공단, 디지털 금융서비스 '맞손'

[아시아경제 성기호 기자]NH농협은행과 소상공인시장진흥공단은 ‘소상공인 육성·성장지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 30일 밝혔다.

양 기관은 ▲소상공인 육성·성장 지원을 위한 디지털 서비스 협력 강화 ▲농협은행 기업뱅킹에 소진공 ‘상권정보시스템’ 도입 ▲ 소상공인 지원을 위한 비대면 상품 개발 ▲소상공인 지원에 필요한 금융·비금융 데이터 공유 ▲ 소상공인 관련 정책 공유 및 홍보 지원 등을 협력하기로 했다.

전일 체결된 협약으로 농협은행은 소상공인을 위한 디지털 전용 상품을 확대하고, 소상공인 전용 모바일 플랫폼인 ‘NH소상공인파트너’의 경영지원, 세무관리, 업종별 커뮤니티 등 특화 서비스를 통해 소상공인 육성·성장을 적극 지원할 계획이다.

또한, 농협은행은 소진공의‘상권정보시스템’을 기업뱅킹(기업 스마트뱅킹, 기업 인터넷뱅킹)에 도입함으로써 고객들에게 상권평가, 업종분석, 인구 및 소득 소비 분석정보 등을 제공할 수 있어 고객 편의성이 대폭 개선될 것으로 기대하고 있다.

이상래 농협은행 디지털금융부문장은 “이번 협약으로 농협은행과 소상공인시장진흥공단이 보유한 금융·비금융 데이터 인프라를 활용하여 소상공인을 육성·지원하는 디지털 금융 서비스를 발굴 할 수 있는 계기가 될 것”이라며, “농협은행은 소상공인과 함께 성장하는 상생 금융 생태계 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

