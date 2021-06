[포토]광진구-세종대 캠퍼스타운 성과공유 ‘꿈드림데이’ 개최

29일 세종대 광개토관에서 캠퍼스타운 성과공유회 열려... 세종대 캠퍼스타운과 군자로 문화상권 활성화사업 성과 공유하고 시상

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 29일 서울시, 세종대학교 캠퍼스타운과 함께 지역상생 성과공유 및 청년창업 컨퍼런스 ‘꿈 드림 데이’를 개최했다.

이날 행사는 김선갑 광진구청장과 배덕효 세종대 총장을 비롯 서울시 및 캠퍼스타운 관계자, 지역 주민 등이 참여한 가운데 세종대 캠퍼스타운 사업의 일환인 ‘군자로 문화상권 활성화 사업’의 성과를 공유하는 자리로 마련됐다.

군자로 문화상권 활성화 사업으로는 학생과 상인이 합동으로 음식메뉴를 개발하는 ‘세종소반’, 주민을 대상으로 소규모 교육·체험 프로그램을 운영하는 ‘세종기지’ 총 2개 사업이 추진되고 있다.

행사는 ‘세종소반’과 ‘세종기지’에 참여하고 있는 우수 팀을 시상하고 각 팀의 성과사례 발표를 들은 뒤 참석자간 공유하고 대화하는 순으로 진행됐다.

또 행사장 한 켠에서는 청년창업 활성화를 위한 동북권 4개 대학의 캠퍼스타운 사업을 소개, 스타트업 대표의 창업사례를 청취 및 토론하는 시간을 가졌다.

김선갑 구청장은 “캠퍼스타운이란 대학의 자원과 공공의 지원, 지역과 협력을 통해 청년창업 육성과 지역상생을 유도하는 사업으로, 오늘 이 자리는 그간의 성과를 주민들과 공유하고 소통하고자 마련됐다”며 “앞으로도 세종대와 함께 청년창업을 중심으로 주거, 문화, 상권, 지역협력 등 지역의 활력 증진을 위한 사업을 지원해나가겠다”고 말했다.

