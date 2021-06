김 총리 "수도권, 7월초부터 특단 방역대책…상황 악화하면 다시 마스크 의무화"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 새 거리두기 적용을 이틀 앞둔 29일 "2주 간의 이행기간을 두긴 했지만, 7월부터 거리두기 체계가 개편되면 감염 확산의 위험은 더 커질 수 밖에 없다"며 "위기의식과 책임감을 가지고, 7월 초부터 특단의 방역대책을 적극 추진해 주기 바란다"고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "수도권은 더 이상 물러설 곳이 없는, 방역의 최대 승부처"라며 이같이 말했다. 이날 중대본에서는 오세훈 서울시장, 박남춘 인천시장, 이재명 경기도지사가 참석한 가운데 '수도권 방역특별대책'을 논의했다.

김 총리는 "세계에서 백신접종이 가장 빠른 나라도, 방역 모범국가도 한순간의 방심과 변이바이러스 때문에 다시 방역의 고삐를 조여야 하는 상황"이라며 "거리두기 개편으로 자율이 확대되지만, 책임이 뒤따르지 않는다면 코로나19 재확산은 우리에게도 예외가 될 수 없다"고 강조했다.

그러면서 "7월부터 접종을 한 번이라도 받은 분은 한적한 실외에서는 마스크를 벗어도 되지만, 변이바이러스 등 상황이 악화되면 언제든지 다시 마스크 착용을 다시 의무화할 수 밖에 없다는 것을 늘 염두에 뒀으면 좋겠다"며 "충분한 백신접종으로 집단면역이 형성될 때까지 기본적인 방역수칙을 지켜 일상을 되찾는 데 다시 한번 국민의 힘을 모아달라"고 요청했다.

