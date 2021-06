치매극복사업단 출범…2천억 투자·국제연구로 치매 잡는다

[아시아경제 김봉수 기자] 정부가 총 2000억원을 투자하는 한편 국제 연구 협력을 통해 고령화 사회의 최대 난제 중 하나로 꼽히는 치매 극복 기술 개발에 본격적으로 나선다.

과학기술정보통신부와 보건복지부는 28일 오후 서울 종로구 소재 서울대학교병원에서 치매극복연구개발사업단 개소식을 개최했다.

치매극복연구개발사업은 치매극복 기술개발을 위해 과기정통부와 복지부가 공동으로 추진하고 있는 사업으로, 2020년부터 9년간 총사업비 1987억 원(국비1,694억 원)을 투자한다. 사업단은 ▲치매 원인규명 및 발병기전 연구 ▲치매 예측 및 진단기술 개발 ▲치매 예방 및 치료기술 개발 등 3개 분야에 대한 연구개발을 통해 치매 극복을 위한 핵심기술을 확보해 연간 4.8%에 달하는 치매환자 증가율을 감소시킨다는 목표다.

특히 사업단은 국제 공동 연구를 통해 한국보다 앞서 고령화 사회로 진입한 선진 의료 기술 보유 국가들의 노하우를 전수받을 계획이다. 지난 5월 한-미정상회담 후속조치의 일환으로 미국의 국립노화연구소(National Institute on Aging, NIA)와 치매 빅데이터 기반의 정밀의료 공동연구를 추진한다. 또 미국의 주도로 14개 글로벌 연구기관들로 구성된 '우성유전 알츠하이머 네트워크(Dominantly Inherited AD Network·DIAN)에도 참여키로 했다. 영국의 치매연구정보통합시스템(Dementias Platform UK·DPUK)과도 상호 데이터 교류를 위한 업무협약을 맺고 긴밀하게 협력한다.

고서곤 과기정통부 연구개발정책실장은 "이러한 국제협력 연구를 통해 외국의 치매 연구 데이터를 활용할 수 있게 되면, 국내 치매 예방·치료기술 개발 기간을 단축할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

