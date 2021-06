휴온스글로벌, '1회 접종' 러시아 코로나19 백신도 생산한다

"1회 접종 방식의 ‘스푸트니크 라이트’, 스푸트니크V와 병행 생산"

[아시아경제 김지희 기자] 휴온스글로벌 컨소시엄이 1회 접종 방식의 러시아 코로나19 백신 ‘스푸트니크 라이트’의 생산도 맡는다.

휴온스글로벌을 주축으로 한 ‘휴온스글로벌 컨소시엄’은 최근 러시아 국부펀드(RDIF)와 스푸트니크 라이트 국내 생산에 대한 최종 논의를 마쳤다고 28일 밝혔다. 휴온스글로벌 컨소시엄 관계자는 "RDIF 측 요청에 의해 스푸트니크 V와 더불어 스푸트니크 라이트 병행 생산을 하기로 했다”며 “스푸트니크 라이트 생산도 휴온스글로벌 컨소시엄에 참여하는 프레스티지바이오파마, 휴메딕스, 보란파마와 협력할 계획”이라고 말했다.

이어 “이미 스푸트니크 라이트 백신 생산을 위한 세포배양용 세포와 바이러스도 확보했다”며 “다음달 러시아 기술진이 방한해 스푸트니크 V와 라이트에 대한 기술이전을 진행할 예정"이라고 덧붙였다.

스푸트니크 라이트는 러시아 보건부 산하 가말레야 국립 전염병·미생물학 센터가 개발해 지난 5월 러시아에서 사용 승인을 받은 백신이다. 현재까지 러시아, 키르키스탄, 베네수엘라, 몽골에서 승인을 받았다.

스푸트니크 라이트는 스푸트니크V와 동일하게 아데노바이러스를 벡터(전달체)로 이용한다. 두 종류의 벡터를 이용하는 스푸트니크V와 달리 한 종류의 벡터(아데노바이러스 26형)만을 이용해 한 차례 접종으로 접종이 완료된다. 예방 효과는 79.4%이며, 면역력 유지기간은 3~4개월 정도로 알려졌다. 임상 3상은 지난 2월 말부터 러시아, 아랍에미레이트(UAE), 가나 등에서 약 7000명을 대상으로 진행 중이다.

휴온스글로벌 컨소시엄은 지난 4월 RDIF와 스푸트니크V 백신 생산을 위한 기술이전 계약을 체결한 바 있다. 스푸트니크V 백신은 현재 러시아를 포함한 67개국에서 승인했다. 세계보건기구(WHO)와 유럽의약품청(EMA)의 승인 절차도 진행 중이다.

휴온스글로벌 컨소시엄은 오는 8월부터 시생산에 돌입한다는 계획이다. 밸리데이션 등의 과정을 거쳐 9~10월부터는 본격 생산에 돌입할 것으로 보고 있다. 연말까지 월 2~3000만 도스 생산이 목표이며, 설비 증설이 완료되는 내년부터는 생산과 출하 모두 안정궤도에 들어설 것으로 예상된다.

