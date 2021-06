삼양식품 불닭브랜드, 누적판매량 30억개 돌파

[아시아경제 임혜선 기자] 삼양식품은 불닭브랜드의 누적 판매량(면 제품 기준)이 30억개를 돌파했다고 28일 밝혔다. 전 세계인 10명 중 4명은 불닭볶음면을 먹은 셈이다.

지금까지 판매된 불닭볶음면의 면 길이를 모두 합하면 약 7800만km로, 지구와 달을 101번 왕복할 수 있는 거리다.

2012년 출시된 불닭볶음면은 ‘중독성 있는 매운맛’으로 입소문을 타며 매운맛 마니아층을 중심으로 인기를 끌다가 2016년 유튜브에서 시작된 ‘파이어 누들 챌린지(Fire noodle challenge)’를 계기로 세계적인 히트 상품으로 자리매김했다. 국내외의 탄탄한 수요층을 기반으로 2017년 누적 판매량 10억개, 2019년 20억개, 2021년 30억개를 돌파하는 등 출시 9년이 지난 시점에도 꾸준한 인기를 얻으며 성장세를 이어가고 있다.

불닭볶음면의 성장세는 특히 해외 시장에서 두드러진다. 2015년 100억원에 불과했던 수출액은 지난해 3000억원을 돌파했고, 수출국도 85개국으로 확대됐다. 최대 수출국은 중국이다. 불닭볶음면은 618 쇼핑 축제, 광군제 등 중국 최대 쇼핑 행사에서 매년 라면 판매 랭킹 상위권에 이름을 올리며 현지에서 높은 인기를 얻고 있다. 올해 진행된 618 쇼핑 축제에서도 징동, 티몰, 핀둬둬 등 주요 플랫폼에서 판매 순위 1위를 차지하며 불닭브랜드 파워를 입증했다.

불닭볶음면의 세계적인 인기에 힘입어 삼양식품은 2017년 수출 1억달러 ,2018년 수출 2억달러를 넘었다. 올해는 수출 3억달러를 달성할 것으로 예상된다.

삼양식품 관계자는 "불닭브랜드는 한국 매운맛의 대명사이자 연간 5억개 이상 판매되고 있다"면서 "제품 및 브랜드 경쟁력 강화에 집중해 불닭을 글로벌 장수 브랜드로 성장시킬 것"이라고 말했다.

