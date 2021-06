“XR 핵심주자 발굴한다” 과기정통부 '2021 코리아 메타버스 어워드' 개최

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 현실과 가상의 다양한 산업 분야에 가상융합기술(XR)이 접목돼 메타버스가 확산되고 있는 가운데, 국내 XR 핵심주자 발굴을 위한 ‘2021 코리아 메타버스 어워드(XR 분야)’를 개최한다고 22일 밝혔다.

XR 기반의 메타버스 산업 생태계 발전과 공헌도를 고려해 국내 유망 기업과 기업인, 우수 콘텐츠·솔루션 등을 발굴해 성과를 치하하고, 시상과 홍보를 통해 XR 산업 확산 촉진에 기여할 예정이다. 올해 코리아 메타버스 어워드(XR 분야)는 상반기(6월)와 하반기(11월) 총 2회 진행되며, 이번 상반기 시상식은 오는 23일부터 다음달 14일까지 공모가 진행된다.

시상 부문은 ▲XR 기반 메타버스 산업공헌도 및 국민의 삶의 질 향상에 기여도가 높은 기업 ▲도전정신과 혁신적인 XR기업 모델을 제시하는 등 XR 및 메타버스 기업 육성에 기여한 기업인 ▲창의적 아이디어를 바탕으로 우수한 사업성과를 창출한 콘텐츠 및 솔루션 등 3개 부문이다.

상·하반기 메타버스 어워드에서는 3개 부문별로 과학기술정보통신부장관상 총 3점 및 상금 600만원(각 200만원), 정보통신산업진흥원장상, 한국가상증강현실산업협회장상을 시상할 계획이다. 수상자는 기업 성과 및 콘텐츠·솔루션의 우수성 홍보, 국내 가상증강현실 최대 전시회인 KVRF(코리아 VR 페스티벌) 참가, 디지털콘텐츠 해외진출 지원사업 연계 등을 지원할 예정이다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 “건강하고 역동적인 메타버스 생태계 조성과 경쟁력 제고를 위해 XR 산업분야 발전과 성과확산에 기여한 기업·기업인·콘텐츠 및 솔루션을 선발·포상해 그간의 노고를 격려하고자 한다”며 “이번 행사가 국내·외 XR 산업에 기여하고, 관련 산업을 대표할 수 있는 전문적인 시상식이 될 수 있도록 적극 지원하겠다“고 밝혔다.

공모에 관련한 세부사항은 과기정통부, 정보통신산업진흥원, 한국가상증강현실산업협회 누리집을 통해 확인할 수 있으며, 다음달 14일까지 신청서를 제출하면 된다.

