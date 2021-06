멜론, 기아 '더 뉴 K9'에 탑재

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오의 자회사 멜론컴퍼니는 자사 음악플랫폼 멜론이 이달 출시 예정인 기아 플래그십 세단 '더 뉴 K9'의 인포테인먼트 시스템에 탑재된다고 15일 밝혔다.

멜론의 인포테인먼트 시스템 탑재는 현대자동차그룹과 기술제휴를 통해 이뤄졌다. 시스템 화면 터치만으로 멜론의 다양한 메뉴를 간편하게 이용할 수 있다. 멜론이 제공하는 대표적 메뉴는 음악 검색을 비롯해 인기곡 차트인 '24hits'와 내 플레이리스트, 최신 곡 등이다.

해당 서비스를 이용하기 위해선 멜론과 기아의 커넥티드 서비스 ‘UVO(유보)’를 연동하는 과정이 필요하다. UVO 스마트폰 어플리케이션을 통해 뮤직 스트리밍 데이터 요금제에 가입한다. 이후 UVO 앱에서 멜론 사용자 계정을 연동하면, 인포테인먼트 시스템을 통해 운전 중에도 편리하게 뮤직 스트리밍 서비스를 즐길 수 있다.

또 현재 제네시스·현대·기아차에 적용중인 '카카오 i'를 통해 음성인식으로 멜론을 실행하는 기능도 제공한다. 개인의 음악 감상 히스토리에 시간대와 날씨 등이 결합돼 높은 수준의 개인화된 음악 추천을 받을 수도 있고 음성인식으로 음악과 오디오 콘텐츠 듣기도 가능하다. 운전자는 듣고 싶은 노래 제목이나 가수를 검색할 수 있으며 "최신 노래 들려줘"와 같은 명령어를 사용할 수 있다.

멜론은 다음달 1일부터 12월 31일까지 ‘더 뉴 K9’을 구매한 고객에게 스트리밍 2개월 체험이용권을 지급하는 프로모션도 진행할 예정이다.

아울러 멜론컴퍼니와 현대자동차그룹은 ‘더 뉴 K9’에 이어 출시될 신차 모델에도 멜론 적용을 확대할 계획이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr