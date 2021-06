합천 중산동 고분Ⅰ, 고려시대 돌방무덤으로 밝혀져

고려시대 지방무덤 양식 연구에 중요한 자료 제공



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] ㈔한국문화유산협회는 비지정 매장문화재의 역사·학술적 가치를 밝히기 위한 '2021년도 매장문화재 학술발굴조사 활성화 사업'에 선정돼 지난 4월부터 합천 중산동 고분Ⅰ 발굴조사를 하고 있다.

합천 중산동 고분Ⅰ은 합천군 쌍책면 하신리 일원에 위치하며, 인접한 중산동 고분Ⅱ와 함께 그동안 여러 차례의 지표조사를 통해 가야시대 고분군으로 알려져 왔던 비지정 문화재 유적이다.

특히 고분의 구조가 앞트기식 돌방무덤(橫口式石室墳) 형태로, 가야고분 혹은 백제지역 고분과의 관련성이 제기되었던 유적이다.

이번 조사를 통해 봉분과 그 주변에 박석, 곡장 등이 확인됐다.

합천 중산동 고분Ⅰ은 해발 408.1m의 시리봉에서 남동쪽으로 뻗어 내린 능선 남쪽 경사면의 해발 55m 높이에 위치한다. 봉분은 깬 돌을 쌓아간 네모꼴로 조성했는데 규모는 길이 465㎝, 너비 280㎝, 잔존 높이 110㎝로 상태가 양호하다.

봉분 주변으로 얇고 넓은 깬 돌(薄石)을 깐 배수로 시설이 확인되며, 북서쪽 가장자리 일부에는 무덤 뒤에 쌓은 담장시설인 곡장(曲墻)이 남아 있어 박석을 깔고 곡장을 돌린 전형적인 고려시대 무덤의 형태로 판단된다.

돌방무덤 입구 앞쪽으로 참배단으로 추정되는 한 줄의 석축 열이 확인되며, 묘도(墓道)는 풍화암반을 판 수혈식이며 매장한 후 흙을 메운 것으로 보인다.

묘도 석축의 형태는 강화도 가릉이나 곤릉 등 왕실급 무덤에서도 확인되고 있다.

돌방무덤은 무덤방으로 들어가는 문을 갖춘 앞트기식의 형태를 띠고 있는데 문주석(門柱石), 문미석(門楣石), 문비석(門扉石)이 확인된다.

돌방무덤의 규모는 길이 260㎝, 너비 140㎝, 높이 160㎝로 고려시대 지방 무덤 가운데 가장 큰 편이며, 도굴의 피해를 보았지만 온전한 모습을 유지하고 있다. 내부에서 관못 4점과 청자편 1점이 확인됐다.

이번 발굴조사를 통해 합천 중산동 고분Ⅰ은 고려시대 무덤으로 확인됐으며, 서쪽 골짜기 안쪽 사면 중산동 고분Ⅱ도 이번 조사를 참고할 때 고려시대 무덤으로 추정된다.

또한 북쪽으로 구릉을 달리하여 1.2㎞ 이격돼 상신리 고려시대 분묘군에서도 유사한 구조가 확인되고 있어 고려시대 합천지방의 무덤 양식을 밝히는데 중요한 자료를 제공해 줄 것으로 판단된다.

군 관계자는 “발굴조사 성과는 오는 16일 오후 2시 발굴현장에서 학술자문회의와 현장공개회를 통해 확인할 수 있다” 며 “이번 발굴을 계기로 앞으로도 합천의 비지정 매장문화재에 대한 지속적인 지원을 해 군의 역사문화를 복원해 나갈 예정” 이라고 말했다.

