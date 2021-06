G7 "美 대북 외교 지지‥北, 핵미사일 검증가능 불가역적 포기해야"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 주요 7개국(G7) 정상들은 13일(현지시간) 공동성명을 통해 미국의 대북외교를 지지하고 북한이 대화에 나설 것을 촉구했다. 조 바이든 미국 행정부가 마련한 새로운 대북 정책에 대한 지지를 담은 것으로 풀이된다.

G7 정상회의가 발표한 공동성명에는 "우리는 모든 관련 파트너와의 조율에 따라 외교적 노력을 계속하려는 미국의 의향을 환영하며 북한이 대화를 재개하고 관여하길 촉구한다"는 내용이 포함됐다.

G7 정상들은 또 "우리는 한반도의 완전한 비핵화를 촉구한다"면서 "모든 유엔 안전보장이사회 (대북제재) 결의에 따라 북한의 불법적 대량살상무기(WMD) 및 탄도미사일 프로그램에 대한 검증가능하고 불가역적인 포기를 촉구한다"고 덧붙였다.

성명은 이어 "모든 국가에 이런 결의 및 그들의 관련 제재를 완전히 이행할 것을 촉구한다"고 부연하며 중국을 겨냥해 대북 제재 동참을 촉구했다

G7 정상들은 "우리는 북한에 모두의 인권을 존중하며 즉각 납북자 문제를 해결할 것을 촉구한다"고 강조했다.

이는 북한 인권도 바이든 행정부의 인권 우선시 정책에서 배제될 수 없다는 점에 G7 정상들이 공감대를 형성한 것으로 파악된다.

납북자 문제가 거론된 것은 일본 측의 입장을 반영한 것으로 보인다. 스가 요시히데 일본 총리는 바이든 대통령과의 첫 정상회담에서 일본의 납북자 문제 해결을 촉구한 바 있다.



