코로나19 신규 백신 접종 79만명...누적 1138만여명

[아시아경제 박지환 기자] 국내 코로나19 백신 접종자가 79만2835명 늘어 총 1138만명을 넘어섰다. 누적 1차 접종자는 전체 인구의 22.2%에 이른다.

12일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 11일 하루 신규 접종자는 1차 79만2835명, 2차 접종자는 23만5748명으로 집계됐다.

누적 1차 접종자는 2월26일 접종 시작 106일 만에 1138만7256명을 기록했다. 전체 인구(5134만9116명·2020년 12월 주민등록 거주자 인구)의 약 22.2%다.

백신별 권장 접종 횟수를 모두 맞은 사람은 287만3862명으로 전 인구의 5.6%다. 1회 접종 백신인 얀센 백신 접종자도 여기에 포함됐다.

코로나19 예방접종 후 이상반응 의심신고 사례는 사흘간 6556건이 늘어 누적 4만4798건이다. 사망 의심 신고는 13건, 주요 이상반응 의심 신고는 253건, 아나필락시스 의심 신고는 40건이다. 나머지는 근육통, 두통, 발열, 오한, 메스꺼움 등 일반 의심신고 사례다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr