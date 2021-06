[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 11일 오전 서울 서대문구 미근동 경찰청사에서 신용회복위원회, 서민금융진흥원과 범죄피해자 회복 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

세 기관은 이번 협약을 통해 보이피스핑, 불법사금융 등 민생침해 범죄로 고통받는 피해자들에게 채무자 구제제도를 통한 2차 피해 예방·취업 지원 등 피해 회복을 지원하기로 했다.

또 수사관과 피해자전담 경찰관을 대상으로 범죄피해자의 경제적 고충을 덜어줄 수 있도록 채무조정 등 금융·신용 지식을 교육해 금융 수사 역량을 강화하고, 신임·재직 경찰관 등 전 직원 대상 생애주기별 금융교육도 한다.

김창룡 경찰청장은 “수사·피해자 보호 등 관련 분야에서 기관 간 활발한 교류가 이뤄져 범죄피해자 회복과 경찰 활동에 대한 국민의 신뢰를 높이는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

