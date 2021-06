코로나 사태 이후 최저치

[아시아경제 기하영 기자]미국 노동부는 지난주(5월 30일∼6월 5일) 신규 실업수당 청구 건수가 37만6000건으로 집계됐다고 10일(현지시간) 밝혔다.

전주보다 9000건 줄어 6주 연속 감소세를 이어갔다. 코로나19 사태 후 최저치다. 다만 이번 청구 건수는 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치 37만건보다는 다소 많았다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr