올해 지스타 오프라인 전시 재개한다

[아시아경제 부애리 기자] 지스타조직위원회는 국제게임전시회 '지스타 2021'의 오프라인 전시를 재개한다고 10일 밝혔다.

지난해 행사는 코로나19 영향으로 온라인 중심으로 진행됐다.

조직위는 방역수칙을 준수해 진행한 타 전시회에서 코로나19 감염 사례가 없는 점, 정부 로드맵에 따라 원활히 이뤄지는 백신 접종으로 개최일인 11월 이전 집단면역에 도달될 수 있는 상황 등을 종합 검토해 결정했다고 밝혔다.

다만, 일반 관객이 참가하는 BTC 행사는 참관객 제한 등의 상황을 고려해 기존 4일에서 5일로 확대하는 방안을 검토 중이다. 일정 확대가 결정될 경우 11월17일부터 21일까지 5일 간 부산 벡스코에서 진행된다.

또 참관객 분산을 위해 개최도시인 부산시와 협력해 벡스코 전시장 외에도 부산유라시아플랫폼·수영만요트경기장·부산시립미술관·영화의전당·해운대 해수욕장(구남로)·부산이스포츠경기장 등을 활용할 계획이다.

온라인 전시는 작년처럼 지스타TV를 통해 방송 형태의 프로그램을 운영하고, 업체 간 행사인 BTB도 온라인 화상회의 기반으로 운영한다.

세부 운영 범위와 정책은 코로나19 확산 추이와 백신 접종에 따른 방역수칙 변동 상황, 백신 접종자 인센티브 혜택 정책 등을 검토해 최종 확정할 방침이다.

참가 희망사를 대상으로 한 조기신청 접수는 7월1일부터 22일까지 진행된다.

