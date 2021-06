금천구 시흥글로벌인재학당 온라인 ‘영어동화 멘토링’

7~8월 지역 선후배 학생 영어동화책 매개로 1:1 또는 1:2 멘토링... 6월14일부터 30개 프로그램 온라인 접수, 초등·중학생 122명 모집... 6월24일부터 영어동화책 드라이브/워크스루 방식으로 사전배포

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 코로나19 중에도 지역 어린이·청소년의 활기찬 여름방학을 지원하기 위해 7월9일부터 8월13일까지 ‘온라인 영어동화 멘토링을 진행한다.

‘온라인 영어동화 멘토링’은 지역의 선후배 학생이 실시간 화상으로 1:1 또는 1:2로 만나 영어동화책을 읽고 독후활동을 하는 프로그램이다.

영어동화책은 사전에 멘토와 멘티에게 무료로 배부된다.

멘토로는 ‘금천구 2021년 여름방학 대학생 아르바이트생’ 2명, ‘1365나눔포털 연계 지역 고등학생 자원봉사자’ 10명, ‘지역내 중학교 영자신문 동아리 'TIMES' 회원인 중학생’ 16명 등 총 28명이 참여한다.

멘토링 대상은 초등~중학생 122명으로 6월14일 오전 10시부터 금천구청 홈페이지 통합예약서비스를 통해 온라인 접수한다.

활동 준비물인 영어동화책은 드라이브/워크스루 방식으로 서울시흥초 정문에서 6월24일 오전 9시부터 수령할 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “동화책은 세계적인 그림작가와 글작가를 만날 수 있는 매개체로 영어동화 멘토링 활동을 통해 어린이·청소년이 인문적 소양과 사회성을 겸비한 글로벌인재로 성장하기를 바란다”고 밝혔다.

자세한 사항은 금천구 교육지원과 평생학습팀 시흥글로벌인재학당으로 문의하면 안내받을 수 있다.

