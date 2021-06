노형욱 만난 오세훈 "공급부족이 시장 불안케해…협력하자"

국토부-서울시, 주택정책 협력 간담회

[아시아경제 김혜민 기자] 오세훈 서울시장이 9일 "시장이 원하는 주택공급이 부족하다는 것이 최근의 불안정한 부동산 시장의 원인"이라며 정부의 협력을 요청했다.

오 시장은 이날 오후 정부서울청사에서 노형욱 국토교통부 장관과 주택정책 협력 간담회를 갖고 "부동산시장 안정화를 위해서는 공공과 민간이 상호보완하고 협력하는 관계 마련이 필수"라며 이 같이 말했다.

그는 부동산시장 안정화를 위해서는 주택공급이 활발해야 한다는데 강조점을 뒀다. 오 시장은 "도시 생태계의 지속적인 선순환을 위해서는 매년 적정한 주택공급이 돼야 한다"며 "최근의 불안정한 부동산시장 원인으로는 다양한 요소가 있겠지만 주택공급도 주요 이유 중 하나일 것"이라고 말했다.

오 시장은 "시장에 당선되기 전 서울시와 국토부가 함께 하기로 한 공공재개발, 공공주도 3080+ 대책 등도 결국에는 잘 되리라 생각한다"며 "더불어 시가 최근 발표한 '민간이 중심이 되는' 재개발 활성화, 소규모 재건축 활성화 방안도 적극 추진하겠다"고 말했다. 그러면서 "시장에 지속적으로 주택공급이 이뤄진다는 확신을 심어준다면 불안했던 부동산시장도 안정을 찾아갈 수 있을 것"이라고 기대했다.

오 시장은 "오늘 논의할 부동산 안정화 대책이 다듬어져 입법화가 완료되고, 부동산 시장에 특이동향이 발생하지 않는다면 재건축을 통한 신규주택 공급도 확대해 나갈 예정"이라며 "이렇게 된다면 향후 5년 간 24만호 주택공급 계획도 차질없이 실현될 수 있을 것"이라고 말했다.

그는 주택공급 외 서민·중산층의 주거안정을 위한 정책에도 협력을 요청하며 장기전세주택의 활성화를 꼽았다. 오 시장은 "서울시민의 주거안정을 이루는데 정치적 견해차이나, 공공이냐 민간이냐 하는 논쟁은 중요하지 않다"며 손자 구지편에 나오는 '수망상조(守望相助) 동주공제(同舟共濟)'를 언급, "같은 배를 타고 함께 강을 건너듯 어려움을 극복하자"고 강조했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr