국내 최대 전기차 전시회 'xEV 트렌드 코리아 2021' 개막

[아시아경제 이창환 기자] 국내 최대 전기자동차(EV) 전시회인 'xEV TREND KOREA 2021'이 9일 서울 코엑스에서 개최됐다.

올해로 4회차를 맞은 xEV 트렌드 코리아 2021은 환경부와 서울시가 후원하고 코엑스와 한국전지산업협회에서 공동 주관하는 국내 대표 전기차 전시회다.

이번 행사에는 글로벌 완성차 기업인 현대자동차와 기아를 비롯해 한국을 대표하는 EV 모빌리티, 충전기 및 배터리 업체 총 50개사가 참가하며 총 450개 부스 규모로 운영된다.

현대차 ‘아이오닉5’와 기아 ‘EV6’ 3종(EV6 스탠다드·EV6 GT-Line·EV6 GT)부터 디앤에이모터스 주식회사, ㈜에임스, 주식회사 엠비아이 등 대한민국 전기차 시대를 이끌 전기 승용차, 상용차, 이륜차 등 다양한 EV 신차와 E-모빌리티를 공개한다.

또한 국내 최고의 기술력을 보유한 전기차 충전기 및 배터리 업체인 모던텍, 코스텔, 대영채비 등도 참가한다.

동시 개최되는 세계 최대 배터리 전시회 ‘인터배터리 2021’을 통해서는 차세대 전지를 비롯한 캐퍼시터, 배터리 소재 및 부품, 장비, 어플리케이션 등 배터리 산업의 동향과 비전도 확인할 수 있다.

이와 함께 친환경 자동차 관계자의 유익한 관람을 위해 친환경 자동차를 주제로 한 글로벌 파트너십 세미나, 온라인 토크 세미나 등이 진행된다.

일반 관람객의 유익하고 즐거운 관람을 위한 xEV 주니어 공학교실, 오토 디자인 어워드 전시, 자동차 전문 포토그래퍼 민성필 작가 사진전, xEV 시승체험, xEV 특별관을 활용한 현장 스탬프 투어 이벤트 등도 열린다.

이동원 코엑스 사장은 “국내 소비자들이 친환경 자동차 문화에 더욱 관심을 갖고 동참할 수 있도록 다양한 프로그램과 함께 올해 xEV 트렌드 코리아 행사를 준비했다”며 “코로나로 조심스러운 상황이지만 안심 방역 속 모든 참가 업체와 관람객의 안전을 최우선으로 고려해 준비했다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr