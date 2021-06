에넥스, 라이브방송에서 화장대·붙박이장 최저가 판매

9일(수) 18시 롯데하이마트 모바일앱에서 라이브커머스 진행

[아시아경제 김종화 기자] 종합 가구 기업 ㈜에넥스가 9일 오후 6시 롯데하이마트와 함께 라이브방송을 진행한다. 해당 방송은 '하이마트' 어플리케이션 접속 후 '하트라이브'에서 실시간으로 시청할 수 있다.

라이브방송에서 소개될 제품은 총 4종으로 '이오스 수납 화장대+책상(거울포함)', '이오스 원형 화장대의자', '보닌 LED조명 화장대', '시그니처 서랍형 붙박이장' 등이다. 이번 방송을 통해 에넥스 인기 화장대, 붙박이장 등을 최저가에 구매할 수 있으며 선착순으로 풍성한 혜택을 제공할 예정이다.

이오스 수납 화장대는 모던한 디자인에 멀티 수납공간을 갖춘 기능성 화장대다. 화장대 상판을 최소 1100~2100㎜까지 조절 가능해 공간에 맞게 자유로운 스타일링이 가능하며 6개의 수납공간을 갖춰 다양한 제품을 수납하기에 용이하다.

보닌 LED조명 화장대는 은은한 조명으로 방 전체 분위기를 고급스럽게 연출해준다. 여기에 화장대 수납장을 좌우로 자유롭게 움직여 원하는 스타일대로 연출이 가능하다.

시그니처 서랍형 붙박이장은 깨끗한 화이트 컬러로 넓고 화사한 공간을 연출할 수 있는 붙박이장이다. 붙박이장 너비는 최소 2400㎜사이에서 조절 가능하며 하단 수납 공간을 구성해 실용성을 높였다. 해당 붙박이장은 상부의 남는 공간은 빈틈없이 채우는 ‘서라운딩’ 마감 시공으로 완벽하고 깔끔하게 설치할 수 있다.

이번 방송에서는 제품 할인은 물론 파격특가를 선보일 예정이다. 특히 마레 리프트업 테이블의 경우 정상가 13만9000원에 판매되고 있는 제품이지만 방송시간 동안 선착순 30명에게 9900원에 판매할 예정이다. 뿐만 아니라 화장대 구매한 선착순 10명에게 이오스 원형 화장대 의자를 무료로 증정한다.

에넥스 관계자는 "비대면 소비가 확산되는 가운데 양질의 정보를 제공하고자 라이브방송을 준비했다"면서 "라이브방송에서만 만나볼 수 있는 다양한 특별혜택을 준비했으니 많은 시청 부탁드린다"고 전했다.

