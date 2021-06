전동킥보드 관련 구급 출동 증가세…차량 충돌 29%로 最多

서울119, 최근 3년간 구급 출동 총 366건…전동킥보드 화재도 연평균 18건

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 소방재난본부가 최근 3년간 전동 킥보드 관련 사고가 지속적으로 증가하고 있다면서 전동킥보드 사용에 대한 주의를 당부했다.

9일 소방재난본부에 따르면 최근 3년간 서울시에서 발생한 전동 킥보드 사고에 따른 119구급대 출동은 366건으로 2018년 57건, 2019년 117건, 2020년 192건으로 지속적으로 증가했다. 월별로는 7월에 52건이 발생하여 가장 많았고 5월·9월·10월에는 43건, 6월·8월에는 36건 순이었다.

전체 구급대 출동 366건 중 전동킥보드와 차량 간 충돌의 경우는 107건(29.2%)이었고 전동킥보드와 사람 간 충돌은 25건(6.8%)으로 집계됐다.

지난 5월 13일부터 도로교통법 개정 사항에 따라 전동킥보드는 만 16세 이상부터 취득할 수 있는 ‘제2종 원동기 장치 자전거 면허’ 이상 보유자만 운전이 가능하다. 또한 안전모 착용 등이 필수이며 자전거 도로로 통행하는 것이 원칙이다.

이밖에 최근 3년간 서울시내 전동 킥보드 화재는 총 54건이 발생한 것으로 나타났다. 연도별로는 2018년 10건, 2019년 23건, 2020년 21건으로 연평균 18건씩 발생했다. 화재발생 유형별로는 충전 중에 발생한 경우가 총 29건(53.7%)으로 과반이 넘었으며 보관 중 발생은 12건(22.2%)이었다. 아울러 올해 들어 4월까지 발생한 전동킥보드 화재 총 9건 가운데 5건도 충전 중에 발생했다.

이에 소방재난본부는 실내에서 충전해야할 경우 장시간 외출하거나 취침 시에는 충전을 중단하고 충전이 완료된 경우 전원을 차단하면 과충전 등에 따른 화재 피해를 예방할 수 있다.

최태영 서울소방재난본부장은 “개인형 이동장치의 사용이 급격히 늘면서 사고 또한 증가하고 있다”며 “생활 속 편리함과 더불어 꼭 안전 수칙 준수를 당부드린다”고 말했다.

