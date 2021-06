김오수 검찰총장이 김진욱 고위공직자범죄수사처 처장과 면담을 하기 위해 8일 경기 과천 정부과천청사에 마련된 공수처 사무실에 들어서고 있다./과천=강진형 기자aymsdream@

